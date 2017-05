Lamprou kan oude club Feyenoord dienst bewijzen

Pistool

Lamprou: ,,Ik begrijp wat Feyenoord voelde tegen Excelsior. Zo'n druk, degradatiedruk in ons geval, hadden wij vorig seizoen. Het was alsof er voortdurend een pistool op je hoofd gedrukt stond. Je gaat bijna kapot aan die spanning.''



Des te relaxter is de setting nu bij een van de laatste trainingen, voorafgaand aan Ajax-thuis. Willem II is van nature al geen bon bon van vurige emoties, zoals FC Utrecht, ADO Den Haag of - laat staan - Feyenoord, maar nu overtreft de club zelfs haar eigen gemoedelijke inborst. Op het veld gooien de spelers er nog maar eens een lachsalvo uit, wanneer Mamadou Oulare de bal zo ongeveer de Efteling inschiet. En langs de kant kibbelt een stel blijmoedig over de vakantieplannen voor komende zomer. Gewoon weer naar de camping in het aanpalende Rijen? Of een keer die iets verderop, naar Oosterhout, zoals manlief oppert.



,,Of die ontspannen sfeer een voordeel is voor ons tegen Ajax?" herhaalt Lamprou. ,,Ik denk van wel. We kunnen onbevangen spelen. Dat is lekkerder dan wanneer je per se moet winnen. Voetballend zijn we sterk, zeker als we de ruimte krijgen. En die ruimte zullen we krijgen tegen Ajax. Zij móeten tenslotte. Het wordt een spektakel in Tilburg, een gekkenhuis.''