We zitten midden in een diplomatieke rel dankzij een bescheiden semiprofvoetballer van het Turkse Kasimpasa. Erdogan (1954), de besnorde mid-mid van deze club vindt Nederland een bananenrepubliek en een nazi-overblijfsel.



De existentiële vraag is: moeten we nu boos zijn op deze Turkse semiprofvoetballer wiens bijnaam Imam Beckenbauer luidde? Welnee. Wij koesteren hier vrijheid van meningsuiting, ook diarree moet kunnen. Laten we Imam Beckenbauer meteen gaan vragen hoe je het snelst je volk zuivert, want hij weet exact hoe dat moet. Beroepsverboden opleggen, kranten verbieden, andersdenkende leraren en journalisten opsluiten, eh, ik heb eigenlijk onwijs veel zin in een dictatuurtje. Woensdag kunnen we op dertig partijen stemmen, dat is toch niet gezond?



Ja, laten we dezer dagen alles maar ridiculiseren. Gewoon om de moed er een beetje in te houden. En die diplomatieke rel? Is nog voor 2018 begint een voetnoot in de geschiedenis. Zo gaat het meestal. Het valt achteraf mee.



We nemen alles op de hak, we lachen de spanningen weg. Michael van Praag die zich in verkiezingstijd aanbiedt als minister van Sport. Moet je je ook niet aan ergeren. Openlijke onbescheidenheid is juist gruwelijk geestig.



Wat zegt u? Arnold Kruiswijk die na 25.000 minuten zijn eerste goal maakt en dat al zijn medespelers en heel het stadion dan blauw liggen. Neeeeeee! Dat is nou juist weer níet leuk. Ik zie de bevrijding niet. Als je na 16 jaar profvoetbal op een totaal van één goal staat, is dat ook erg. Hoewel, waarom zou een voetballer moeten scoren? Goed tegenhouden is een grotere kunst.



Die diplomatieke rel raakte mij persoonlijk ook. Mijn schrijfhok zit ongeveer naast het Turkse consulaat. Het is normaal gesproken een heerlijke buurt vol kunst, koffie en culinair genot. Zaterdagnacht kwam ik niet dichterbij dan anderhalve kilometer, dat was onhandig, want ik had een deadline te halen. Er stonden heel veel opgetrommelde boze mannen. Sommigen maakten spullen kapot. Mijn ramen gingen niet in, maar mijn deadline haalde ik niet. Vanwege de omstandigheden kreeg ik een dag uitstel. Dat zeg ik: achteraf valt het meestal mee.