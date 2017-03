Latino's leiden de defensie

,,Mooi hè, die machocultuur'', zegt ex-international en oud-Feyenoorder Wim Rijsbergen, die de Zuid-Amerikaanse mores van dichtbij meekreeg als clubtrainer in Chili. En concreet over Sánchez: ,,Je ziet aan alles dat Ajax niet zijn laatste stop in Europa is. Die gaat nog wel een stapje hoger komen. Hij grijpt nooit half in. Dat bevalt me zeer aan hem."



De laatste weken is Sánchez minder in vorm. Niet dat het zijn gemoed bepaalt. De Colombiaan fluit altijd vrolijk, vooral vaak lol trappend met zijn teamgenoten Hakim Ziyech en André Onana. Maar in de laatste competitiewedstrijd bij Excelsior werd hij zelfs in de rust gewisseld. De topper tegen Feyenoord is zondag wat dat betreft een perfect nieuw peilmoment. De verdediger heeft een moordend schema achter de rug. Nadat hij afgelopen zomer met zijn oude club Atlético Nacional de Copa Libertadores won, reisde de Colombiaan vrijwel direct door naar Amsterdam. Tijdens de interlandbreaks maakt hij onderdeel uit van het nationale elftal.