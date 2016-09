Legia-trainer Hasi na drie maanden ontslagen

Legia Warschau werd afgelopen week in de Champions League al vernederd door Borussia Dortmund. De Duitsers wonnen woensdag met liefst 6-0 in Warschau. De Poolse kampioen had de groepsfase bereikt door drie voorrondes te overleven, allemaal wel met de nodige moeite.



Hasi (44) werd in mei ontslagen bij Anderlecht, waar hij begin 2014 John van den Brom was opgevolgd. Hij ondertekende kort daarna een contract voor twee jaar bij Legia Warschau.