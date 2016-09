Legioen roemen is heel makkelijk

Zie hier het onderhuidse probleem van Feyenoord, en misschien wel de grootste uitdaging van de club in al zijn geledingen. Want voor de korte termijn was het ongetwijfeld onontkoombaar; die maatregelen in het stadion.



De club kon haast niet meer anders. Maar wanneer durft Feyenoord eindelijk eens onverdoofd in zijn eigen vlees te snijden, doelgericht, specifiek op de rotte plekken, om het probleem ook op de wat langere termijn op te lossen?



Het is heel gemakkelijk en dankbaar om het Legioen te roemen als het geweldige fenomeen dat het is. Gaat erin als koek, dat soort teksten. Maar wanneer durven Dirk Kuyt, Gerard Meijer, Peter Houtman, de voorzitter, de trainer, de directeur en al die andere boegbeelden zich eens écht uit te spreken op de momenten dat het misgaat?



Niet één keer en halfslachtig, maar gewoon consequent en zonder krampjes, op een manier zoals dat in de laatste dertig jaar niet of nauwelijks is gebeurd? Welke Feyenoorder heeft, júist op een fantastische avond tegen Manchester United, de ballen om te zeggen dat het niet normaal is: een tegenstander massaal voor 'kankerjood' uitmaken, nota bene vier dagen na die hartverwarmende knuffelberenactie van ADO Den Haag?



Kijk een beetje uit met de mantel der liefde, wil ik maar zeggen. Eronder groeit onkruid.