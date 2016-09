Leptsjenko vrijgesproken ondanks postieve dopingstesten

De ITF onthulde dat de 30-jarige Amerikaanse vier keer positief getest is op meldonium, dat sinds 1 januari op de lijst met verboden middelen staat. Leptsjenko komt zonder sanctie weg omdat uit de tests is gebleken dat ze reeds voor de start van dit jaar gestopt is met het gebruik van het product. Dat bleek uit de dalende waarden in de tests, die afgenomen werden op 7 januari, 1 februari, 1 maart en 7 april.



In tegenstelling tot Lepchenko moet haar collega-tennisster Maria Sjarapova wel een sanctie vrezen voor het gebruik van meldonium. Het Internationaal Sporttribunaal TAS velt begin oktober een definitief vonnis in die zaak.



Sjarapova trok naar het TAS omdat ze in juni door de ITF voor twee jaar geschorst werd nadat ze begin dit jaar tijdens de Australian Open positief testte op meldonium. De schorsing loopt met terugwerkende kracht vanaf 26 januari 2016, de dag waarop de Rus de positieve test afleverde. Vanaf 25 januari 2018 mag ze weer op het hoogste niveau tennissen.