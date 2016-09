Lichte daling aantal leden sportbonden

Snelle hattrick Lukaku bezorgt Everton de zege

0:00 Een hattrick van Romelu Lukaku binnen 12 minuten heeft Everton de zege bezorgd in Sunderland. De ploeg van Ronald Koeman won in het Stadium of Light met 0-3 van het team van David Moyes, die in het verleden elf jaar werkzaam was voor Everton. Koeman kent een goede start bij Everton, dat met 10 punten uit vier duels op een gedeelde derde plek staat met Chelsea.