Lieuwe is ontzettend dapper

Westra's verhaal staat niet op zichzelf. Bij lange na niet. Heel soms, als er aanleiding toe is, wordt er over het taboe gesproken in bedekte termen (en vrijwel altijd off the record). Ik weet van meerdere wielrenners dat ze met kleine en grote depressies kampen of kampten. Soms tijdens hun carrière, soms erna. Ze willen niet meer, ze kunnen niet meer. Renners met grote namen, renners met kleine namen. Renners die bakken met geld verdienen, renners die fietsen voor een broek en een shirt en een flintertje hoop op eeuwige roem.



Lieuwe heeft het zichzelf de afgelopen jaren niet gemakkelijk gemaakt. Hij woonde in zijn uppie in Monaco, hij reed in een ploeg waar niemand een arm om hem heen sloeg en aan hem vroeg of het allemaal wel goed ging. Maar dat hij zo open durft te praten over zijn depressie is ontzettend dapper en ontnuchterend.



Wielrenners leven niet als helden. Ze leven als mensen.



En dat is soms al moeilijk genoeg.