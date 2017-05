LIVE: Het regent breaks, Hogenkamp zo de baan op

Roland Garros heeft vanmiddag een Nederlands tintje. Drie tennissers komen namens Oranje in actie tijdens de tweede ronde van het grandslamtoernooi in Parijs.



Robin Haase wacht later vandaag een zware dobber. De Hagenaar moet het op het centercourt Philippe Chatrier opnemen tegen Rafael Nadal. De Spaanse gravelkoning is op jacht naar zijn tiende zege op Roland Garros. De twee stonden twee keer eerder tegenover elkaar. Op Wimbledon (2010) en in Doha (2016) ging de winst naar Nadal.



Kiki Bertens treedt op baan twee aan tegen de Amerikaanse Catherine Bellis. Bellis won in de eerste ronde van debutante Quirine Lemoine. Bertens was eerder deze maand in Rome in twee sets te sterk voor de achttienjarige speelster uit Amerika.



Richel Hogenkamp treft in de tweede ronde de Belgische Elise Mertens. De Doetinchemse is aan een sterke reeks bezig. Ze haalde via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Parijs en won daarvoor het ITF-toernooi in Tunis. Door haar goede resultaten zal ze de top honderd van de wereld ingaan.