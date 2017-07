LIVE: Leeuwinnen met Van der Gragt en Van Lunteren

Door Daniël Dwarswaard



Inmiddels heeft zo'n beetje heel Nederland wel een mening over het nationale vrouwenelftal. De haters. De liefhebbers. De optimisten. De pessimisten. Precies zoals je dat voor dit toernooi kon uittekenen. Zie het als een teken dat de Oranjevrouwen ertoe doen. Vanavond op de Vijverberg in Doetinchem is het aan henzelf om die stelling te rechtvaardigen. Winst betekent een evenaring van de prestatie bij het EK in 2009, toen Nederland het wel (kortstondig) over het vrouwenvoetbal had.



Over één ding is iedereen het nu wél eens: Lieke Martens is, zoals vooraf ook werd verondersteld, de beste van het stel. Een magneet van aandacht bovendien. Zeker nu Oranje vanavond tegen Zweden speelt. Het land waar de Limburg­se 3,5 jaar woonde en speelde voor eerst Göteborg en daarna Rosengard. De club uit Malmö, in de wijk waar Zlatan Ibrahimovic opgroeide.



Net zoveel aandacht

Martens heeft het er druk mee gehad de afgelopen week. Uit Zweden, een land waar vrouwenvoetbal ongeveer net zoveel aandacht krijgt als het mannenvoetbal, zijn tientallen journalisten overgekomen. Ze vinden massaal de KNVB-campus in Zeist om Martens voor de camera te zetten of in de krant te krijgen.



De 24-jarige hoofdpersoon zelf vindt het mooi en prima. Ze wipt van camera naar camera om in vloeiend Zweeds uit te leggen hoe bijzonder de wedstrijd voor haar is. Ze vertelt over het Scandinavische land, waar ze gelukkig was en uitgroeide tot één van de beste speelsters van de competitie.



Maar vooral het podium is vanavond bijzonder. Een kwartfinale op een groot toernooi, voorlopig de grootste wedstrijd in haar leven. En eigenlijk geldt dat voor bijna alle Oranjevrouwen. In gedachten gaat Martens terug naar de Limburgse pleintjes, waar ze voetbalde om vooral aan haar techniek te schaven.



Ze is altijd fan geweest van FC Barcelona, de club waarvoor ze over een paar weken zelf gaat voetballen. ,,Ik keek vroeger op YouTube naar trucs van Rivaldo en Ronaldinho. Ging ik na schooltijd direct oefenen. Daar heb ik de basis gelegd voor mijn techniek. Omdat ik de laatste jaren op een hoog niveau heb gespeeld en getraind, ben ik sterker en sneller geworden.''



Martens kiest zorgvuldig de woorden zodra ze over zichzelf spreekt. Natuurlijk weet ze wel dat zij de meest opvallende speelster is. Maar dat zal ze zelf niet zeggen. En verwacht ook geen grootspraak. ,,Ik ben een technische speelster. Dat vindt het publiek wel leuk, denk ik. Maar ja, het moet allemaal wel efficiënt blijven, hè. Rendement is belangrijker dan show.''



Ze is een bekende Nederlander aan het worden. Ook omdat ze door haar overstap naar FC Barcelona al voor het toernooi in de schijnwerpers stond. Ogenschijnlijk gaat ze prima om met de verwachtingen, die ook evenredig zijn gegroeid. ,,Zenuwen heb ik eigenlijk alleen tijdens de openingswedstrijd gehad. Met mijn familie en ploeggenoten Kika (van Es) en Daniëlle (van de Donk) praat ik daar over. Dat geeft me rust. De laatste weken van het seizoen in Zweden liep het wel lekker. Ik houd mezelf vooral steeds voor: dat kan elke wedstrijd.''



Indruk maken

Maar nu breekt een nieuwe fase aan. Want de wedstrijd van vanavond is veel meer dan een kwartfinale op een EK alleen. Een wedstrijd om écht indruk te maken na jaren tobben, als Nederland meekijkt. Vooralsnog verloopt het toernooi, zeker qua resultaten, precies zoals de voetbalbond dat voor ogen had in eigen land. Martens zegt erover: ,,We komen steeds dichter bij de top. Dat gevoel leeft in deze groep. Maar in een kwartfinale moeten we dat natuurlijk bevestigen. Alleen zo kun je mensen echt overtuigen.''



Oranje ontloopt dan wel de topfavoriet Duitsland, de wedstrijd tegen Zweden wordt nog steeds een hele opgave. Maar juist daarom kan Nederland bij winst ook echt indruk maken. ,,Zij staan al jaren aan de top'', zegt Martens, doelend op de tegenstandsters. Ze somt de kwaliteiten (ervaring, defensie) van de Zweedse vrouwen op. Dan verschijnt er een voorzichtig, maar brutaal glimlachje op het gezicht: ,,Wij kunnen ook wel wat.''