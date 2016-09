LIVE: Noorwegen met Henriksen tegen Duitsland

Regerend wereldkampioen Duitsland begint zondag aan de lange weg richting titelprolongatie met een uitwedstrijd in Oslo tegen Noorwegen. De formatie van bondscoach Joachim Löw zal in ieder geval beter willen starten dan twee jaar geleden in de EK-kwalificatie, toen een 2-0 nederlaag tegen Polen een valse start betekende.



,,We zijn niet naar Noorwegen gekomen om van de schitterende natuur te genieten, we willen deze eerste wedstrijd gewoon winnen", zo waarschuwde Löw. Duitsland beleefde een goede generale door een 2-0 oefenzege op Finland. Dat was de laatste interland van Bastian Schweinsteiger, die de nationale ploeg vaarwel zegt. Doelman Manuel Neuer draagt tegen Noorwegen de aanvoerdersband.



Noorwegen hoopt zich voor het eerst sinds 1998 weer eens te plaatsen voor een WK. Toen werd in Frankrijk zelfs de tweede ronde gehaald, mede dankzij een zege op Brazilië. Duitsland en Noorwegen krijgen op de Road to Russia concurrentie van Tsjechië, Noord-Ierland, Azerbeidzjan en San Marino.