LIVE: Stemming voor nieuwe UEFA-voorzitter van start

Toch is de Nederlander vandaag niet de favoriet. Zijn concurrent Ceferin lijkt op voorhand al meer steun van de 55 lidstaten van de UEFA te hebben. ,,Maar verkiezingen zijn verkiezingen , er kan van alles gebeuren." Van Praag denkt niet dat de UEFA terug bij af is als Ceferin de verkiezingen wint. De jurist zou in ruil voor stemmen Scandinavische landen een EK hebben beloofd. Rusland zou ook veel landen onder druk zetten om op Ceferin te stemmen. ,,Journalisten zoeken dingen uit en schrijven dat op. Die link met Rusland geloof ik wel, maar ik weet niet wat wel en niet waar is", zei Van Praag. ,,Ceferin wil net als ik de UEFA veranderen. Maar ik ben misschien wat transparanter."

Bij veel bonden is het nieuwe plan niet goed gevallen en Ceferin heeft daar handig op ingespeeld. De Sloveen is van mening dat de huidige opzet van de Champions League 'het ideale' model is. Van Praag heeft er minder expliciet afstand van genomen en zei dat het een juist besluit is en de solidatiteit wordt bewaard. Toch zou ook hij de onderhandelingen met ontevreden bonden willen heropenen .

Van Praag vertelt in zijn relaas over kleine voetballanden over zijn tijd als voorzitter van Ajax . ,,Destijds wonnen we de Champions League, nu is Ajax niet eens geplaatst voor de Champions League. De grote voetballanden groeien te hard in vergelijking met alle andere landen, waardoor de verschillen veel te groot worden. Meer clubs moeten kans hebben op succes."

Van Praag maakt nogmaals een verwijzing naar zijn leeftijd en quote Mick Jagger. ,,Time is on my side." Lees hier de hele speech terug.

Michael van Praag hoort vandaag in Athene of hij de nieuwe voorzitter van de UEFA wordt. Hij neemt het tijdens de verkiezingen voor een opvolger van de afgezette Michel Platini op tegen Aleksander Ceferin.



De Sloveen lijkt torenhoog favoriet maar Van Praag bestrijdt dat. De preses van de KNVB gelooft in zijn kansen en zegt aanwijzingen te hebben dat hij veel steun geniet. De 68-jarige Amsterdammer wil van de UEFA een eerlijke en transparante bond maken.

Afgevaardigden van 55 Europese voetbalbonden bepalen woensdag in de hoofdstad van Griekenland of de voorzitter van de KNVB of de Sloveen Alexander Ceferin de Fransman Michel Platini mag opvolgen als preses van de UEFA. De stemming is het laatste agendapunt van het twaalfde buitengewone congres van de Europese voetbalbond, dat om 9.00 uur Nederlandse tijd begint. Er zijn slechts twee grote agendapunten, dus het kan woensdag al vrij snel bekend worden of de UEFA een Nederlandse voorzitter krijgt.



Ceferin begint als grote favoriet aan de verkiezingen. De Sloveen, nog niet zo lang geleden relatief onbekend in de voetbalwereld, heeft in korte tijd veel steun gekregen. Grote landen als Rusland, Duitsland en Frankrijk staan achter hem, net als veel Scandinavische landen en bonden uit het oosten van Europa. Van Praag blijft echter strijdbaar en hoopt tijdens het congres met een speech van zo'n kwartier nog steun van enkele Europese bonden te winnen.



De verwachting is dat ook Platini de aanwezigen gaat toespreken. De afgezette voorzitter is door de UEFA uitgenodigd als een soort eregast. Platini werd geschorst en uit zijn functie gezet omdat hij een dubieuze betaling van 2 miljoen euro had aangenomen.