LIVE: Van de Sanden laat zich gelden, Dekker en Coutereels botsen

Voor de volledigheid even de situatie in Groep A: Nederland leidt de dans met zes punten, Denemarken en België volgen met drie, Noorwegen is nog puntloos. Bij een overwinning of gelijkspel is Nederland door niemand meer in te halen, en verzekert het zich als groepswinnaar van een plek in de kwartfinale. Verliest Oranje, dan is het afhankelijk van het resultaat tussen Noorwegen en Denemarken. Beide landen spelen tegelijk met Nederland en België tegen elkaar in Deventer.