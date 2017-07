LIVE: Muguruza pakt eerste set in beklijvend duel

Vos ook in tweede etappe BeNe Ladies Tour tweede

16:01 Marianne Vos heeft zaterdag in de BeNe Ladies Tour weer genoegen moeten nemen met een tweede plaats. De dertigjarige Brabantse, die in de etappekoers door Nederland en België haar rentree maakt na een sleutelbeenbreuk, moest in de tweede etappe de winst laten aan de Britse Elinor Barker.