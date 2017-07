LIVE: Wimbledon maakt zich klaar voor Federer tegen Cilic

Roger Federer (3) en Marin Cilic (7) speelden zeven keer eerder tegen elkaar. Zes van die ontmoetingen werden gewonnen door Federer. Cilic was alleen in 2014 te sterk. Toen ging de Kroaat door naar de finale van de US Open, die hij uiteindelijk ook zou winnen ten koste van Kei Nishikori.



De laatste keer dat de twee elkaar troffen, was vorig jaar op Wimbledon. Toen was Federer in de kwartfinale in vijf sets te sterk. Het is de eerste keer dat de twee elkaar treffen in een finale.