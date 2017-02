Liverpool doet The Sun in de ban

The Sun mag niet langer meer wedstrijden verslaan vanuit het stadion en krijgt geen toestemming meer om spelers van de club of trainer Jürgen Klopp te interviewen. Het besluit is genomen door de eigenaren van de club na gesprekken met nabestaanden van de slachtoffers. Zij hebben samen met overlevenden van de ramp en supporters The Sun nooit vergeven voor de manier waarop de boulevardkrant berichtte daags na de ramp bij de halve finale van de FA Cup in 1989. De bekerwedstrijd ging tussen Liverpool en Nottingham Forest.