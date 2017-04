Lotto-Jumbo is net Excelsior

Het was weer kut. Ze konden er geen reet van. Ze moesten een schop onder hun hol krijgen, die verwende snotjochies. En ze lagen er altijd bij als er gevallen werd. Als ik renner of ploegleider bij Lotto-Jumbo was, zou ik de afgelopen weken niet bepaald blij geworden zijn van internetfora en sociale media. Ze kregen er vrijwel overal ongenadig van langs. Toen ik deze week de Maurice de Hond uithing en de mening over het voorseizoen op Twitter peilde, zette bijna de helft van de respondenten (5000+) een kruisje bij het vakje 'dramatisch'. In de reguliere media hetzelfde beeld: Lotto-Jumbo rijdt een waardeloos voorjaar.



De werkelijkheid is, zoals altijd, genuanceerder. Er gaat genoeg fout, maar als je alléén kijkt naar de cijfers is het seizoen van Lotto-Jumbo niet slecht. In de WorldTour-ranking staat de ploeg elfde, van de achttien ploegen. Gezien het budget - dat hoort bij de drie kleinste van de WorldTour - is dat net zoiets als Excelsior dat bovenaan het rechterrijtje van de eredivisie staat. Blijkbaar zijn niet de prestaties zelf slecht, maar de perceptie ervan.



De ploeg presteert het beste in etappekoersen (Rog­liz, Kruijswijk), tijdritten (Van Emden, Campenaerts) en sprints (Groenewegen). Dat is geen toeval. Toen Sep Vanmarcke vertrok naar Cannondale werd het vrijgekomen budget vooral gestoken in het tijdrijden en het versterken van de klimmersploeg rond Steven Kruijswijk - met het oog op de Giro. Dat werpt vruchten af. In bijna alle etappekoersen op de WorldTour eindigden renners van Lotto-Jumbo in de top 10.



Maar de focus op de klassementsploeg betekent dat de klassiekerploeg het moet doen met minder geld. Het vervangen van Vanmarcke door Lars Boom was een gok. Die pakte niet goed uit. Boom bakte er geen pepernoot van. Zijn beste uitslag in acht keienkoersen: 79ste. En een andere kopman voor de voorjaarsklassiekers is er niet. De ploeg wilde een renner als Dylan van Baarle, maar die kunnen ze simpelweg niet betalen.