Lotto-Jumbo richt zich op etappezeges bij Tour de France

Daarvoor wordt een zogenoemde sprinttrein geselecteerd rond Dylan Groenewegen, terwijl Robert Gesink in de bergen op jacht gaat naar etappezeges. Dat zei race-director Nico Verhoeven vandaag bij de teampresentatie in Rijswijk. ,,We willen attractief koersen en voor etappezeges gaan. Gesink en Groenewegen, bijvoorbeeld, kunnen ritten winnen," zegt hij op de website van Lotto-Jumbo.



Ook Gesink is gebrand op een etappezege in Tour de France met Lotto-Jumbo. ,,We willen er echt voor gaan. De laatste jaren hebben mijn ogen geopend. De Tour in 2015 en de Vuelta in 2016 geven me het gevoel dat ik nog veel kan betekenen. Ik ga terug naar mijn roots van aanvallend koersen."



Groenewegen wil 'de besten verslaan' in het nieuwe seizoen. ,,Ik wil volgend jaar weer Nederlands kampioen worden en die in de Tour de France laten zien als ik tegen 's werelds beste sprinters rijd. In de Eneco Tour heb ik laten zien dat ik ze kan verslaan."