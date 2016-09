LottoNL-Jumbo maakt Kelderman kopman in Canada

,,Het zijn mooie koersen die mij liggen'', zei Kelderman in een vooruitblik. Volgens ploegleider Nico Verhoeven heeft Kelderman kansen. ,,Met Wilco nemen wij een renner mee die in vorm is en zich in de finale kan laten zien. Vorige week bewees hij dat door tweede te worden bij een wedstrijd in Frankrijk.''



Volgens Verhoeven vertrekt LottoNL-Jumbo met een brede selectie naar Canada. ,,Wij hebben voor verschillende situaties andere renners. Als het volgens verwachting een zware koers wordt, hebben we Kelderman. Indien het een gesloten koers blijft, kunnen Moreno Hofland en Tom van Asbroeck voor de sprint gaan.''



Volgens Kelderman zijn de twee wedstrijden wel totaal verschillend. ,,Quebec heeft een kort steil klimmetje en Montreal is echt een klimkoers met een lange klim erin. Montreal ligt mij beter.''



De selectie: Wilco Kelderman, Tom van Asbroeck, Twan Castelijns, Moreno Hofland, Timo Roosen, Mike Teunissen, Alexey Vermeulen en Dennis van Winden.