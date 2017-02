Lovren steunt vluchtelingen: 'Geef ze alsjeblieft een kans'

Dejan Lovren roept op tot steun voor vluchtelingen. De Liverpool-verdediger praat in een documentaire op Liverpool TV openhartig over zijn eigen jeugd.

In de documentaire Lovren - My Life as a Refugee vertelt de 27-jarige verdediger over zijn eigen verleden als vluchteling. Over hoe hij begin jaren negentig als driejarig ventje zijn geboortedorp Kraljeva Sutjeska in Bosnië moest verlaten vanwege de burgeroorlog en uiteindelijk in München terechtkwam.

,,We hadden geluk'', herinnert hij zich. ,,Mijn grootvader werkte in Duitsland, en kun dus het papierwerk regelen.'' Na zeven jaar dient de familie een verzoek in om te mogen blijven, maar dat wordt afgewezen. ,,Telkens kregen mijn ouders te horen dat we terug moesten zodra de oorlog afgelopen zou zijn. Op een gegeven moment kregen we inderdaad te horen dat we twee maanden de tijd hadden om onze spullen te pakken en terug te keren. Dat was heel moeilijk.''