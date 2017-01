Lowry en DeRozan op schot voor Raptors

Bob de Vries bekroont ploegwerk op NK

1 januari Bob de Vries heeft op nieuwjaarsdag de Nederlandse marathontitel op kunstijs gewonnen. De 32-jarige Fries bekroonde in Thialf het tactische meesterplan van coach Jillert Anema van de ploeg Royal A-ware. De Vries klopte in de eindsprint zijn medevluchter Remco Schouten. Diens ploeggenoot Robert Post had even daarvoor de sprint om het brons gewonnen.