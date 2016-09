Loyaliteit bestaat niet

Al laat het gedrag van Van Basten zien dat het niet eens uitmaakt of er sprake is van zo'n clausule. Daarom houdt de KNVB Van Basten ook aan zijn contract tot 2018, tenzij de FIFA of de assistent-bondscoach zelf voor financiële compensatie zorgt. Eveneens logisch, zeker als je bedenkt dat de KNVB destijds ook een afkoopsom aan AZ moest betalen.



Wat wringt, is vooral het gemak waarmee Van Basten afscheid lijkt te nemen. Ook richting Danny Blind, die zich hard voor 'm heeft gemaakt. Zelfs toen het nieuws over zijn vertrek ten overstaan van de hele spelersgroep werd medegedeeld, liet hij dat aan Blind over. Ondertussen zat hij zelf stoïcijns voor zich uit te staren. Net als de voetballer die zijn vrouw zijn tas liet dragen of het jukbeen van Pascal Plovie brak. Koel en afstandelijk.



Best gek, als je bedenkt dat hij ook echt een leuke gozer kan zijn. Maar dan wel in zijn eigen, volkomen kritiekloze omgeving. Het meest idiote is misschien nog wel dat hij vanavond gewoon op de bank zit, denkend aan nieuwe spelregels. Laten we daarom in godsnaam hopen dat Oranje vanavond wint, want anders is de chaos compleet.