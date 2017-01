Luchtkasteel Icederby

Het doet me allemaal denken aan dat topsportcentrum van Nederland voor schaatsers. Grote verhalen uit Zoetermeer en Almere. Er zouden honderden miljoenen worden geïnvesteerd in het schaatsen. De lobby draaide op volle toeren, maar uiteindelijk waren het allemaal luchtkastelen...



De KNSB had zich al rijk gerekend met 300.000 euro aan inkomsten per jaar. Waarom is niet even goed gekeken naar de betrouwbaarheid van de Koreaanse partij?



Er is nooit een euro naar iemand overgemaakt en de ontwikkelaars van het 'nieuwe schaatsen' zijn terug in hun holletje gekropen. Die zitten dit weekeinde, net als ik, lekker te kijken naar heerlijk ouderwetse Nederlandse kampioenschappen allround en sprint in Thialf. Waar overigens ook bij de verbouwing rekening is gehouden met een baan van 250 meter. Maar ik vind het wel leuk dat zelfs de Friezen zich af en toe laten verleiden.