Luiten: Ik zat dicht tegen perfectie aan

Het was zijn tweede zege in het grootste Nederlandse golftoernooi. In 2013 won hij op de Kennemer in Zandvoort na een play-off met de Spanjaard Miguel Angel Jiménez, deze keer was hij op The Dutch in Spijk een klasse beter dan de concurrentie. Luiten won na een ronde van 63 slagen, acht onder par, met drie slagen voorsprong op de nummer twee, de Oostenrijker Bernd Wiesberger.



,,De eerste in 2013 was natuurlijk heel mooi, toen vocht ik echt een duel uit met Jiménez. Maar deze is even speciaal voor mij, ook al wist ik op de laatste hole al dat het goed zat. Het was wel fantastisch om de green op te lopen en al die mensen te zien die voor me juichten en klapten."