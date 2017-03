Maand april wordt beslissend voor Ajax

Het kleine, bijna kneuterige stadion Woudestein waar Ajax morgen tegen Excelsior speelt, lijkt in niets op een volle Arena tijdens een Europa League-avond. En ook voetballen in de Veltins Arena van Schalke 04, de tegenstander in de kwartfinale van de Europa League, is van een compleet andere orde. Maar toch is dat kunstgrasveld in de schaduw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam-Kralingen de plek waar Ajax morgen moet winnen om straks de allesbeslissende voetbalmaand april met opgeheven hoofd te beginnen.



Een tussendoortje, zo voelt het stiekem misschien. Juist omdat er na de overtuigende zege op FC Kopenhagen (2-0) afgelopen donderdag plots zo veel is om naar uit te kijken. De kwartfinale van de Europa League tegen Schalke. Een weerzien met oud-Ajacied Klaas- Jan Huntelaar, die speelt bij de huidige nummer elf van de Bundesliga.



En na de interlandperiode natuurlijk de Klassieker, maar later in de maand april óók nog de uitwedstrijd in Eindhoven tegen PSV. Ajax miste de laatste weken franje, ogenschijnlijk ook de overtuiging. Maar de uitstekende vertoning tegen Kopenhagen komt gevoelsmatig net op tijd. Voor Ajax én voor trainer Peter Bosz, die eindelijk weer eens zag wat hij wil zien.

Bertrand Traoré waakt er juist voor dat de wedstrijd tegen degradatiekandidaat Excelsior als een tussendoortje wordt gezien. ,,Dat zou natuurlijk enorm dom zijn. We willen de mooie week juist goed afsluiten. Daarna vertrek ik naar Burkina Faso voor twee oefeninterlands'', zegt de rechtsbuiten, die vorige week werd weggehoond, maar na zijn belangrijke goal tegen Kopenhagen weer werd toegejuicht.



Dat de huurling van Chelsea de pispaal was, doet hem pijn. Niet dat hij dat ook echt zegt, maar zijn houding zegt alles. Traoré had sowieso besloten om niet te juichen als hij zou scoren. Tegen Kopenhagen gingen daarom de handen op zijn rug. Tijdens de ereronde die de spelers door het stadion liepen, was de Afrikaan nergens te bekennen. En dan had hij op zijn sociale media ook nog eens foto's verwijderd waarop hij in Ajax-shirt te zien was.

Hij wil er niet over uitweiden. ,,Het gaat een beetje te veel over Traoré. Is helemaal nergens voor nodig, want ik ben alleen bezig met het team. Of ik met trainer Bosz heb gepraat? Hij praat met alle spelers. Gaf hij me donderdag een knuffel? Dat doet hij altijd als ik word gewisseld. Of ik het zwaar heb gehad? Ik moet gewoon doorgaan. Acties durven maken. Dat ben ik als voetballer. En die voetballer zal ik ook altijd blijven.''