Maduro beseft: dit wordt 'm niet meer

Dan, wat feller:

,,Mensen moeten niet denken dat ik er niets meer van kan. Dat ik achter de rest aanhobbel of zo. Geloof me: ik kan echt nog wel voetballen. En fysiek mankeert er niets aan me. Ik hoor elke training bij de vijf spelers die de meeste kilometers hebben gelopen. Eigenlijk is het heel simpel. Ik speel niet door een keuze van de club. Maar ik heb altijd mijn werk gedaan en er nooit met de pet naar gegooid. Niemand bij FC Groningen kan negatief over mij praten."



FC Groningen had meer van jou verwacht.

,,Ik was vorig seizoen reserve-­aanvoerder en speelde alles. Oké, het was niet super goed, maar óók niet super slecht. We hebben onze doelstelling gewoon gehaald: deelname aan de play-offs. En ook in de voorbereiding op het huidige seizoen heb ik alle wedstrijden meegedaan. Als centrale verdediger. Dat was een noodoplossing, omdat Groningen de selectie nog niet rond had. Ik wilde de club helpen, maar daardoor heb ik ­onder deze trainer nooit op mijn eigen positie gespeeld. Terwijl ik ook had kunnen zeggen: bekijk het maar, ik ben middenvelder - dáár wil ik spelen."