Magic Johnson maakt snel promotie na terugkeer bij LA Lakers

Die tegenvallende resultaten hebben ertoe geleid dat clubeigenaar Jeanie Buss fors ingreep. Algemeen manager Mitch Kupchak kon vertrekken terwijl Buss ook haar broer Jim, nota bene mede-eigenaar van de club, zijn functie als tweede man ontnam.



,,Ik heb vandaag een aantal belangrijke besluiten genomen die de Lakers terug moeten brengen naar het niveau dat de fans van ons mogen verwachten'', verklaarde Jeanie Buss. ''Johnson is verantwoordelijk voor alle basketbalzaken en legt direct verantwoording aan mij af. We zoeken nog een algemeen manager die samen moet werken met Johnson en coach Luke Walton. Samen gaan we bouwen aan een mooie toekomst voor de club.''



Johnson noemt zijn nieuwe baan ''een droom die uitkomt'' en is vol ambitie. ''We hebben een geweldige coach en een aantal goede jonge spelers. We gaan er alles aan doen om Lakers weer kampioen te maken.'' De laatste titel van de Lakers dateert van 2010.