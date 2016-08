Makkie voor als tweede geplaatste Kerber op US Open

De eerste set was met 6-0 in het voordeel van Kerber geëindigd. Hercog voelde zich vanaf het begin van de partij al niet lekker. Ze liet de dokter komen, die onder meer haar bloeddruk opnam. Na 33 minuten gaf Hercog er de brui aan.



Kerber is als tweede geplaatst in New York. De 28-jarige speelster uit Kiel kan bij het US Open de Amerikaanse Serena Williams als nummer één van de wereldranglijst aflossen. Kerber speelt in de tweede ronde tegen Mirjana Lucic-Baroni uit Kroatië, die Alizé Cornet uit Frankrijk in twee sets versloeg: 6-4 6-1.



Kerber won eerder dit jaar het Australian Open. Op Wimbledon en tijdens de Olympische Spelen haalde ze de finale. Kerber liet vorige week zondag bij het toernooi in Cincinnati al de kans liggen om Serena Williams van de eerste plaats in het mondiale klassement te duwen. Kerber verloor in de finale verrassend van de Tsjechische Karolina Pliskova (6-3 6-1).



Kerber wilde maandag in New York aan die even pijnlijke als snelle nederlaag liever niet meer worden herinnerd. ,,Ik benader dit toernooi stap voor stap, ik leef van wedstrijd naar wedstrijd. Ik heb hier nog een lange weg te gaan'', benadrukte de Duitse tennisster na haar korte optreden in het Arthur Ashe Stadium. Het grootste tennisstadion ter wereld heeft een capaciteit van circa 24.000 toeschouwers, maar was maandag bij de partij van Kerber in een temperatuur van ruim 30 graden Celsius slecht bezet.