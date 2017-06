'Mama moet thuiskomen'

Er was eens een 'heel wijze man' in het leven van Debby Pilon-Stam. Hij zei: ,,Je mag je topsportcarrière nooit beëindigen na een verloren wedstrijd.'' Daar trok de inmiddels 32-jarige volleybalster zich niets van aan. De international vierde na de Spelen van Rio haar afscheid met een feest. Wie ernaar vroeg vertelde ze dat het tijd was voor haar gezin, voor haar toekomst. Maar nu is ze acht maanden verder en staat ze weer met een oranje shirt in de zaal. Die wijze man, vertelt Pilon-Stam na een lachje, dat is Giovanni Guidetti, de voormalige succescoach van het Nederlands team. ,,Je moet de deur niet dichtdoen, je moet 'm op een kiertje houden'', zei hij. Pilon-Stam: ,,Hij is niet de reden waarom ik hier nu zit, maar ik heb die opmerking wel onthouden.''

Het was ook Guidetti die zijn opvolger Jamie Morrison adviseerde om na diens aanstelling vooral met Pilon-Stam te gaan praten. Zo geschiedde. De Amerikaan, die vorige week bij het WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan debuteerde als bondscoach, vroeg of zij een terugkeer bij het nationaal team zag zitten. Morrison ontkent dat zijn verzoek met het niveau van de andere libero's te maken heeft. ,,Er zijn al veranderingen gaande door mijn aanstelling en doordat sommige andere spelers niet beschikbaar zijn. Ik geloof in een teamcultuur en ik geloof dat zij daarin belangrijk is.'' Natuurlijk had Pilon-Stam, die haar studie voeding en diëtiek weer heeft opgepakt, alsnog 'nee' kunnen zeggen. Uit principe. Dat kwam ook wel in haar op. Ze was al eens eerder gestopt, voor de geboorte van haar zoon Mees. Ook toen kwam ze terug. Lees door onder de foto.

,,Ik dacht: moet ik nu nee zeggen omdat ik er na de Spelen zo van overtuigd was dat dat mijn laatste moment was? Omdat ik het overal had aangegeven? Terwijl ik wist: ik ben fit en ik wil het team helpen waar ik kan. En ik denk ook dat ik ze kán helpen? Bovendien vind ik dit leuk.'' Op 1 mei sloot ze aan. Het voelde alsof ze nooit was weggeweest. Zo gaat dat in de groep die zij 'zo bijzonder' noemt. Dat maakt dat ze nu begint aan haar dertiende jaar bij het Nederlands team. Hoe lang ze blijft, is de vraag. De afspraak is dat Morrison en zij na het EK in september opnieuw in gesprek gaan over een eventuele verlenging. Haar zoontje is inmiddels 2,5 jaar. ,,Dan is het niet vanzelfsprekend dat je topsport doet.'' Hij snapt het wanneer ze weggaat. Ze bellen regelmatig via Facetime. De mensen die een surpriseparty voor haar afscheid organiseerden zeiden: ,,Ach, we hebben een leuk feestje gehad.''

Haar man, met wie ze had afgesproken dat het na Rio genoeg was, zei: ,,Ik vind het heel leuk dat je weer gaat volleyballen.'' De sport vormde jarenlang ook een groot deel van zijn leven. Want speelde Pilon-Stam voor een buitenlandse club, dan ging het gezin mee.



,,Topsport is leuk, maar Mees wordt ouder. Na het EK gaan we kijken hoe het ervoor staat. Of mijn zoontje mij niet te veel gemist heeft, want dat wil je niet. Soms zegt hij: mama moet thuiskomen.'' Pilon-Stam plaatst haar hand vlak onder haar keel. ,,Au.''



Kapot

Dat is de spagaat van een moeder met grote ambities. ,,Ik merkte drie jaar geleden tijdens mijn zwangerschap al dat het nog niet klaar was met volleybal. Ik was er twee keer helemaal kapot van toen we de Spelen niet haalden. Uit zelfbescherming wilde ik me daar ook niet meer op focussen, ik wist inmiddels hoe lastig het was om je als volleyballer te kwalificeren. Maar tegelijkertijd wilde ik mijn droom achterna. Het halen van de Spelen zie ik als het ultieme.''



Dat laatste lukte vorig jaar, Pilon-Stam was de enige van de oude garde in Rio. ,,En ja'', zegt ze met een glimlach. ,,De Spelen waren het ultieme.'' Maar het was pijnlijk tegelijk. Na het verlies tegen de VS in de strijd om het brons liep de libero gedesillusioneerd de zaal uit. Nog steeds kan ze geen beelden terugzien van die wedstrijd. De teleurstelling blijft.



,,Als je zo dicht bij een ­medaille bent... Die kans krijg je nooit meer. Althans, ik niet.'' Dan, na een harde lach: ,,Ik zit hier nu ook weer. Ik ben makkelijk over te halen, blijkbaar. Maar als ik hierna zeg dat ik stop, is het klaar. Dan is het de derde keer, ik kan niet aan de gang blijven.''