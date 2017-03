Manchester United betaalt visa voor fans naar Rusland

Een visum voor Rusland kost zo'n 140 euro. Om de trouwe supporters niet op extra kosten te jagen heeft Manchester United besloten de visa voor alle 500 meereizende fans te betalen. Dit zal de club zo'n 70.000 euro kosten.



De spelers en supporters van Manchester United zullen volgende week een vlucht van zo'n 3000 kilometer moeten afleggen naar Rostov aan de Don. Eerder dit seizoen gingen Ajax en PSV al onderuit in de Russische stad. Supporters zullen wel zelf hun visum moeten regelen op het kantoor in Manchester, maar kunnen de rekening doorsturen naar de club. Zij zullen dan contact opnemen met de supporters.



Manchester United speelde in 2015 al eens de uitwedstrijd bij CSKA Moskou. Toen had de club een tijdelijk visa-centrum opgezet op trainingscomplex Carrington, voor spelers en staf van de club, en bij het stadion Old Trafford voor de meereizende supporters.



Manchester United speelt vier dagen na de wedstrijd bij Rostov de uitwedstrijd bij Chelsea in de kwartfinale van de FA Cup. Afgelopen zondag won de ploeg van José Mourinho al de League Cup, door Southampton op Wembley met 3-2 te verslaan.