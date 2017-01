Maradona wordt ereburger van Napels

Maradona keert mogelijk in een officiële rol terug bij Napoli. Hij bevestigde afgelopen weekend op een persconferentie in gesprek te zijn met clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis. ,,Dat was de eerste stap. Nu moet ik eerst nog wat problemen oplossen hier in Italië'', zo doelde Maradona op een juridisch conflict met de Italiaanse belastingdienst. ,,Als dat is opgelost, kan ik weer voor Napoli gaan werken.'' Mogelijk krijgt de 56-jarige Argentijn, oud-bondscoach van zijn land, een rol als teammanager bij de huidige nummer 3 in de Serie A.



Maradona is momenteel in Napels voor de theatervoorstelling die is gemaakt over het succes van 'zijn' Napoli in de jaren tachtig en begin jaren negentig. ,,Ik voel de liefde van de Napolitanen nog steeds. Het is net als met de eerste vrouw die ooit in je leven kwam'', zei 'Pluisje', die Napoli twee keer kampioen maakte en 115 doelpunten maakte in het lichtblauwe shirt.