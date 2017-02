'Markt is enorm, in talent en in aantallen'

Maar hoe werkt dat? Succesvol zoeken en zaken doen in Zuid-Amerika? In die enorme vijver vol talent, waar de vissers aan de rand van het water elkaar zwaar beconcurreren. Honderden scouts van clubs, maar in het huidige voetballandschap ook vooruit geschoven posten van investeringsmaatschappijen die de transferrechten van een beloftevolle speler willen bemachtigen.



Is Veldmate een soort pilaarheilige die elk talent in Zuid-Amerika kent? Nee, hij werkt - ook overgehouden aan zijn tijd als hoofdscout bij FC Groningen - met een vast clubje kenners van het Zuid-Amerikaanse voetbal. Zij leveren tips waar de Ajax-scouts zoals Roy Wesseling en Hans van der Zee gedeeltelijk hun agenda's op afstemmen. Zo kwam Peter Gerards, oud-keeper en al vijftien jaar het Zuid-Amerikaanse voetbal uitpluizend, met de naam van Sánchez op de proppen. Cassierra en Neres kwamen juist weer via andere lijntjes binnen.



Gerards ziet wel dat Ajax het accent verlegt. ,,Natuurlijk blijft Scandinavië altijd interessant, kijk naar zie Dolberg, maar de markt wordt daar moeilijker. Ook daar neemt de concurrentie gigantisch toe en is de aanwas van talent de laatste jaren minder. In Zuid-Amerika is de markt enorm. Qua aantallen en qua talent.''