'Max is als een steen in de vijver'

Sef Vergoossen, voormalig voetbalcoach en sportliefhebber:

"Mentaal en technisch is Max Verstappen al heel ver, gezien zijn leeftijd. Maar het is onmogelijk dat hij geen fouten maakt op weg naar de top. De vraag is of je zijn gedrag van zondag bij de Grand Prix van België als een echte fout kunt beschouwen. In zijn emotie heeft hij iets geroepen, dat hoort bij een gedreven sportman, bij een winnaar. Dat is waarschijnlijk gebeurd twintig minuten na de finish, wanneer alles nog heel vers is. Wanneer je hem nu dezelfde vragen stelt, zullen de antwoorden wat genuanceerder zijn.



,,Ik vind het allemaal nog wel meevallen. Hij heeft dingen kort en krachtig gezegd, we moeten er niet te dramatisch over doen. Dat hoort bij het groeiproces, zoiets zie je ook terug bij grote talenten in het voetbal, of het wielrennen. Alleen had Max niet moeten zeggen dat hij zijn concurrenten nog liever van de baan rijdt dan dat hij ze laat passeren, dat gaat te ver.

,,Wat er nu moet gebeuren? Ik denk dat de teambaas even met hem moet praten. En dan weer verder. Verstappen is heel goed in staat om te weten hoe zijn attitude in de toekomst moet zijn. Als je zo'n hoog niveau hebt bereikt, voel je zoiets aan.



,,Er is veel ophef geweest, dat zal hem ook aan het denken zetten. Vergeet niet, het is de eerste keer dat hij rijdt voor 50.000 mensen die speciaal voor hem zijn gekomen. Hij zag dat als een stimulans. Maar ook een stimulans is een soort van druk."