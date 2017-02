Max mag los na zijn winterslaap

Valse start

En dan was de eerste testdag er gisteren ook nog één met een valse start voor de Britse renstal, op het Circuit de Catalunya, waar Verstappen negen maanden terug zijn historische zege boekte. De eerste auto die er strandde? De RB13 van Ricciardo. Al na vier rondjes, vanwege een technisch mankement.



De eerste twijfels over de betrouwbaarheid van de bolide staken de kop al op. Voorzichtig dan, want het verleden heeft wel laten zien dat conclusies trekken op grond van alleen testdagen niet altijd een goed idee is. Vorig jaar de snelste auto in de tests? De Ferrari, die vervolgens niet één van de 21 races won.



Waar het in Spanje vooral om draait is finetuning. Vaar dus vooral niet blind op rondetijden, of de wervelende berichtjes waarmee de teams de timelines van Facebook en Twitter bevuilen. Hoe geweldig ze hun eigen auto allemaal ook vinden, teams zijn in Spanje net zo goed nog verstoppertje aan het spelen, zand in de ogen van de concurrentie aan het strooien met experimentjes en aan het spieken bij de buren.



Wel of geen haaienvin achterop de wagen? Of een ingekorte vin met een hap eruit, zoals Mercedes even probeerde? En wat te denken van de Pingu-neus voorop de auto van Verstappen? Of Rob Marshall, technisch chef van Red Bull, die vondst even toe wilde lichten. ,,Nou... Ehm, het is dus een neus met een gat erin, zoals iedereen kan zien. Meer kan ik er nu ook niet over zeggen.''



Gouden eieren, of foefjes die nog voor Melbourne al bij het grof vuil liggen? In deze fase is alles nog trial-and-error, zonder dat het je meteen WK-punten kost. Eind volgende maand in Australië, bij de start op 26 maart, kan er zeker bij de meer vermogende teams zomaar een compleet doorontwikkeld model op de grid verschijnen. Ook daarom blijft Verstappen het liefst nog ver van diepgaande voorbeschouwingen. Ook gisteren, toen hij tussen het vervelen door met ma, pa en zus Victoria alvast even kwam buurten in de paddock en wat tijd vrijmaakte voor een interview met zijn eigen website. ,,De auto ziet er erg cool en agressief uit'', vertelde hij nog eens. ,,Maar ik hoop vooral dat hij ook erg snel is.''