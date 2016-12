Vanaf 2018 meer deelnemende landen op WK hockey

De internationale hockeyfederatie FIH voerde donderdag in Lausanne deze wijzigingen in de sport definitief door.



Het WK van 2018 is het eerste toernooi met zestien landen, die verdeeld over vier groepen van vier landen strijden om de wereldtitel. De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinale, de nummers twee en drie spelen kruisfinales voor een plek bij de laatste acht. Wedstrijden van vier kwarten van vijftien minuten zijn in het internationale hockey al enkele jaren gangbaar, vanaf 1 januari 2017 is dit format ook van kracht op de titeltoernooien.



De mannen spelen hun WK in 2018 in het Indiase Bhubaneswar, de vrouwen spelen het WK 2018 in Londen. De Nederlandse hockeysters verdedigen dan de titel, die ze in 2014 in Den Haag behaalden. De Nederlandse mannen verloren in 2014 in de finale van Australië.