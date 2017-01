Memphis: Bloeien in de Franse luwte

De zaterdagavond valt over Lyon, als Memphis Depay rustig naar zijn auto wandelt, iets verderop in de parkeergarage van het indrukwekkende Parc Olympique Lyonnais. Hij loopt volledig alleen, ongestoord, anoniem haast.



Er is hier geen handtekeningenjager, tabloidjournalist of selfiemaker te bekennen. Grappig detail: Memphis stapt zodadelijk niet in een glimmende Rolls' Royce of in een Bentley, maar in een Hyundai van de clubsponsor.



Eerder op de dag heeft de Franse sportkrant l'Equipe geen letter aan hem gewijd, afgezien dan van de opstellingspagina. In het toonaangevende voetbalblad France Football was hij deze week slechts goed voor de pagina's 20 en 21, waarop journalist Thierry Marchand een bescheiden portret schreef. Kortom: Frankrijk ligt niet massaal wakker van Memphis. Ondanks zijn relatief hoge transferbedrag van 17 miljoen euro, is hij aan de Rhône geen superster, maar bovenal een voetballer.



,,Het is gewoon prettig hier,'' vertelt hij zelf. De Nederlander heeft zojuist zijn basisdebuut gemaakt tegen Lille OSC, en voortreffelijk ging dat nog niet. Memphis begon voortvarend, maar leidde met balverlies de ongelukkige, van richting veranderde 0-1 in. Olympique Lyon slaagt er daarna amper meer in een opening te vinden tegen de ultra-defensieve tegenstander: 1-2 verlies.



,,Toch overheerst het goede gevoel van de laatste tien dagen,'' aldus Memphis. ,,Ik ben heel warm ontvangen. Uit alles voel je dat ze vertrouwen in me hebben. Dat gevoel was voor mij heel belangrijk. De club en de trainer hadden echt een plan met me, in een team dat graag combineert, goed voetbal speelt.''