Memphis krijgt nummer 9 bij Olympique Lyon

Depay ondertekende een contract tot medio 2021. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van 17 miljoen euro gemoeid, dat nog kan oplopen via bonussen. Anderhalf jaar geleden betaalde Manchester United nog 34 miljoen aan PSV voor de 27-voudig international van Oranje. PSV zal zo'n 600.000 euro ontvangen voor deze transfer.



Olympique Lyon is in de zestiende finales tegenstander van AZ in de Europa League, maar Memphis mag niet in actie komen tegen de Alkmaarders. Hij speelde voor de winterstop al namens Manchester United in de Europa League en is daardoor niet speelgerechtigd in Europees verband voor zijn nieuwe club.



Lyon staat na 19 duels op de vierde plek in de Ligue 1, met elf punten achterstand op koploper AS Monaco, dat wel een duel meer gespeeld heeft. Lyon speelt zondag om 21.00 uur thuis tegen Olympique Marseille, de club van oud-PSV'er Karim Rekik.