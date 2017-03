Memphis laat weer zijn oude zelf zien

In het shirt van PSV probeerde de aanvaller het ook al eens op ver¬gelijkbare wijze, in een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Memphis: ,,Die bal ging op de lat, gelukkig vloog-ie er nu wel in.'' Maar ook wie verder kijkt dan het schitterende schot over Toulouse-keeper Alban Lafont heen, ziet in alles een herboren speler. Voor een definitief oordeel is het nog veel te vroeg, maar Memphis was in zijn laatste vier thuiswedstrijden voor Olympique Lyon goed voor vijf goals en twee assists.



Fris en met vertrouwen

Uit de analyses van statistiekenbureau Opta blijkt bovendien dat het geen toeval is: de Nederlander scoort al weken voortreffelijk als het om zijn acties, dribbels, passing en schotnauwkeurigheid gaat. Memphis speelt zichtbaar fris en met vertrouwen bovendien, vrijuit voetballend vanaf de vleugel, in een ploeg die bol staat van de creatieve, technisch begaafde spelers.



Onmiskenbaar gloort voor Memphis stilaan een overwinning op zichzelf. In het hele kalenderjaar 2016 was zijn situatie zo goed als uitzichtloos, compleet met vaak bijtende kritieken van oud-spelers en media. Nadat eerst Louis van Gaal steeds meer afstand nam van zijn eigen aankoop bij Manchester United, speelde hij onder Van Gaals opvolger José Mourinho alleen nog maar minder. Als Memphis al in actie kwam, dan oogde hij vaak kwetsbaar en onzeker. Een jongen die worstelde met zichzelf.



Zijn entree bij Lyon, dat hem in januari voor 17 miljoen euro overnam, hield ook niet direct over. Bij zijn basisdebuut tegen Metz leidde hij met balverlies een nederlaag in. In zijn eerste weken ontbeerde Memphis nog ritme. ,,We moeten niet vergeten dat Memphis tijd nodig heeft'', zei Génésio toen. ,,Hij heeft in Engeland weinig gespeeld. Gun hem een beetje geduld.''