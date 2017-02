Memphis waarschuwt Lyon voor 'gevaarlijk' AZ

Memphis maakte vorige week woensdag zijn eerste doelpunt in het shirt van zijn nieuwe club. Het shirt dat hij tegen Nancy droeg kreeg prompt een plekje in het museum van de club. ,,Het is een eer om mijn shirt in het clubmuseum te zien hangen. Het idee dat mensen het over tien jaar komen bekijken, als een stukje clubhistorie... We moeten nog wat jaren vooruit, maar hier spreekt wel vertrouwen uit", zegt Depay op de website van Lyon.



Volgens de international moet Lyon gewoon winnen in Alkmaar. ,,Als je bij zo'n grote club als Olympique Lyon speelt moet je voor de zege gaan bij AZ. Ik heb mijn teamgenoten verteld dat ze gewoon hun eigen spel moeten spelen: agressief en gaan voor iedere bal.'' Hij heeft er alle vertrouwen in dat Lyon het ook zonder hem kan in de Europa League. ,,Ik weet honderd procent zeker dat we ver gaan komen.''



Memphis heeft in drie weken zijn draai gevonden bij de club, die hem voor een kleine 20 miljoen euro overnam van Manchester United. ,,Het gaat goed met me. Iedereen bij de club is heel vriendelijk en helpt om me thuis te laten voelen. Op het veld doe ik mijn best om mijn plekje in het team te vinden en ingespeeld te raken met mijn ploeggenoten. Het gaat allemaal prima."



Memphis heeft nog geen woonruimte gevonden in Lyon. ,,Ik ben dagelijks op zoek, maar zit nog steeds in een hotel. Zo heb ik in ieder geval veel goede restaurants leren kennen'', zegt hij met een knipoog.