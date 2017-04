'Mentale koning' is klaar om nog één keer te knallen

Juist vanwege zijn eigen prestaties dit seizoen heeft Davinson Sánchez de lat voor zichzelf en de buitenwereld hoog gelegd. Tegen dat licht bezien valt het spel van de Colombiaanse verdediger de laatste weken een beetje tegen. Soms mislukt er een tackle of krijgt hij prompt een bal door zijn benen gespeeld. Huh? Dat hadden we heel dit jaar toch nog niet gezien?



Nog minimaal vier duels, en voor Ajax hopelijk vijf (inclusief finale), zal Sánchez de laatste krachten in dat sterke lichaam moeten aanboren om zijn debuutseizoen in Nederland in stijl af te sluiten. Of zal Bosz hem sparen tijdens de competitie? Hoe dan ook: vrij uitzonderlijk is het dat een speler uit een ander continent zó snel bepalend is voor het gemoed van een elftal. Zijn teamgenoten lopen met hem weg. Die natuurlijke onverzettelijkheid moet Ajax langs Lyon helpen.



De mindere periode is misschien helemaal zo vreemd nog niet. Sánchez speelde sinds begin vorig jaar 75 wedstrijden en vloog elke interlandperiode op en neer naar Colombia om zich bij het nationale elftal te melden. ,,Maar hij gaat zich echt nog wel opladen voor die wedstrijden tegen Lyon. Wij kennen hem in Colombia inmiddels als een 'mentale koning''', zegt Daniël Cruz, de eerste Colombiaan die begin deze eeuw voor Ajax speelde.