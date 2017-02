Meppelink en Van Gestel uitgeschakeld in Florida

Voor alle Nederlandse beachvolleybalkoppels zit het toernooi uit de World Tour in Fort Lauderdale er op. Sophie van Gestel en Madelein Meppelink kwamen op het zand in Florida het verste, maar zij moesten vanavond in de achtste finale buigen voor het Braziliaanse topduo Larissa França/Talita Antunes: 18-21, 16-21.