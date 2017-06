Mestreech is gruuts op Tom

Het is nog ochtend als Tom Dumoulin Twitter afstruint en de voorbereiding op de huldiging voor zijn persoon in gang ziet schieten. Het zorgt voor kriebels. ,,Ik dacht: oh jee, als er nou maar veel mensen komen. Als er vijfhonderd man komen, is het een beetje suf", zegt Dumoulin 's avonds om iets over zeven, wanneer met grote ogen de tjokvolle Markt in Maastricht in zich opneemt.



Hij staat op een roze loper. Heeft de zware trofee in zijn handen. Hij wordt bezongen. Weet zich niet echt een houding te geven. Hij wist van niets. Maar inmiddels is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, is hij geëerd als Limburger van Verdienste en komen Jan Janssen en Joop Zoetemelk hem op het podium vergezellen. Mannen die weten hoe het is om door het leven te gaan als grote rondewinnaar.



Zo'n tienduizend man zijn op hem afgekomen. Er hangt een doek. Perficia Tom, Mestreech is gruuts op diech!



Dumoulin zegt er van te genieten, maar moet overduidelijk ook nog wennen aan de massale aandacht als roze middelpunt. Niet vreemd, vindt Jan Janssen. In Ossendrecht ging het er destijds toch een stukje rustiger aan toe dan hier in Maastricht.