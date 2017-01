'Met allrounden heb ik niet veel'

'Deze medaille heeft zeker een speciaal randje, maar hij gaat gewoon bij de rest van de meuk.'' (NRC Handelsblad)



,,Mijn EK en WK-medailles staan in bijhorende doosjes opgestapeld in een open kast in mijn kantoor. Losse medailles gooi ik in een doos, ergens uit het zicht. Dat zijn medailles van een NK of een wereldbekerwedstrijd, medailles van lager niveau komen er niet in. Die doos zit inmiddels aardig vol. Daar kijk ik nooit meer naar. Hoeveel ik er heb? Veel. Bij het shorttrack kun je tijdens een EK op elke afstand een medaille halen, dan gaat het hard.



,,Ik win tegenwoordig minder doordat ik geen individuele wedstrijden meer shorttrack, maar dat maakt niet uit. Liever na een seizoen één wereldtitel in handen dan zeven wereldbekermedailles. Dat zie je nu ook bij de schaatsers die afzeggen voor dit NK. Ze willen top zijn bij de WK afstanden.



,,Ik zie het NK allround als goede training. Ik heb een inhaalslagje te maken nadat ik flink ziek was in december. Even iets anders doen is goed. Tot vorige week schaatste ik niet langer dan vijf rondjes tijdens trainingen, het wordt nog een uitdaging om niet te snel te beginnen. Ik maak tegenwoordig zo makkelijk snelheid. Het is eenmalig. Ik kan het me niet veroorloven me in de toekomst ook op de 3000 meter te richten, ook al ging het in het verleden ook op internationaal niveau goed.



,,Schaatsen wordt met de dag specialistischer en je hebt tegenwoordig zoveel snelheid nodig voor de 1000 meter, Brittany Bowe en Heather Richardson rijden je anders finaal naar huis. Ik haal meer voldoening uit snelheid. Power, rake klappen, dat geeft een machtig gevoel. Liever vol gas en zien waar het schip strandt dan beheerst rijden om wat over te hebben aan het einde, waarna je uiteindelijk alsnog dood gaat."