Met zwetende handen in trapeze

Zijn collega's bij Cirque du Soleil vinden Jeffrey Wammes maar een waaghals. Niet omdat hij in de show Mystère een nogal riskante act doet, ­bungeejumpend van een trampeze op tien meter boven de grond, zonder vangnet. Daar wordt een beetje circusartiest niet warm of koud van. Maar dat die newbee uit Nederland dagelijks op de fiets door het drukke auto­verkeer op en neer pendelt tussen zijn appartement en het theater, dat getuigt pas van lef. ,,In Amsterdam ben ik niet anders gewend dan te fietsen. Ik vind het wel fijn om nu geen auto te hebben en op tien minuten fietsen van mijn werk te wonen", zegt Wammes.



Hij heeft een studio betrokken op de beruchte Strip. Het is het epicentrum van gokparadijs Las Vegas. ,,Best wel heftig. Als ik hier dan toch woon, leek het me leuk om er middenin te zitten. Zolang je jezelf maar onder controle kunt houden. Gelukkig ben ik niet zo'n grote gokker. Als ik even moet wachten, gooi ik vijf dollar in een kast. Soms win je wat, soms verlies je wat. Een keer had ik de jackpot: 370 dollar. Het was een wat mindere machine."



Wammes doet zijn verhaal op een van de 1616 stoelen in het theater van Treasure Island. Het hotel & casino aan Las Vegas Boulevard is al 23 jaar de standplaats van Mystère. Het is de oudste van zeven shows van Cirque du Soleil die momenteel in de woestijnstad van Nevada te zien zijn. De moeder der Cirque-voorstellingen, die al miljoenen bezoekers heeft getrokken.



Als een chaperonne houdt pr-dame Grace van Cirque net buiten gehoorafstand nauwlettend de tijd in de gaten. De verslaggever mag dan de Atlantische Oceaan overgestoken zijn voor een interview, over een halfuur moet Jeffrey gewoon weer trainen. Er wordt geen uitzondering ­gemaakt. Cirque is groter dan de individuele artiesten. Die blijven anoniem voor de bezoekers van spektakelstuk Mystère. Alleen insiders weten dat er achter een van de bungeekrijgers een Hollandse ex-turner van olympisch formaat schuilt. Wammes: ,,Het draait meer om de show dan om het individu. Er wordt veel van je verwacht. Dat je bij alle trainingen bent. In het turnen was het allemaal wat losser. Bram (coach Van Bokhoven, red.) was er van acht uur 's morgens tot acht uur 's avonds. Als ik een keer wat later kwam, ging ik gewoon langer door. Nu moet ik me aan vaste tijden houden. Twee voorstellingen per avond, vijf avonden in de week, soms overdag trainen. Ook met Kerstmis en op nieuwjaarsdag moest ik werken.



,,Ik turn al 25 jaar, dan weet je echt wel wanneer het goed is en wanneer niet. Hier begon ik weer op nul. Sommigen zitten al tien jaar in de show. Die kennen alle ins en outs. Als ik iets fout doe, corrigeren ze me. Ik sta er niet om bekend dat ik goed tegen kritiek kan. Daar moest ik aan wennen. Ze brengen het positief, hoor. Ik heb mezelf opnieuw ontdekt. Het is in alle opzichten een ervaring."

(Artikel gaat verder onder de foto)