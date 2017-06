Mickelson verkiest uitreiking dochter boven US Open

Phil Mickelson heeft zich vlak voor aanvang van de US Open teruggetrokken voor het toernooi. De reden daarvoor is opvallend: de Amerikaanse golflegende geeft de voorkeur aan de diploma-uitreiking van zijn dochter.

De US Open, die vandaag van start gaat, is een van de vier grote golftoernooien ter wereld, de zogenaamde majors. Opvallend genoeg is het de enige major die Mickelson nog nooit op zijn naam schreef. Maar dat zal er dus ook dit jaar niet van komen.

Zijn oudste dochter Amanda heeft haar diploma gehaald en Mickelson wil per se bij de uitreiking aanwezig zijn. De topgolfer had zijn hoop gevestigd op de weergoden. Mickelson hoopte dat de start van de US Open uitgesteld zou worden vanwege regen en wind, zodat hij nog snel vanuit San Diego naar de golfbaan van Erin Hills zou kunnen vliegen. Het weer werkte echter niet mee en dus besloot de Amerikaan zich af te melden.