Milik vier maanden na kruisbandblessure klaar voor comeback

Milik is verheugd met het nieuws: 'Yabba Dabba Doo' zei hij op Twitter. De 22-jarige Pool maakte op 1 augustus voor een bedrag van 35 miljoen euro de overstap van Ajax naar Napoli. Milik ging zeer voortvarend van start bij de club uit Napels. Hij scoorde zeven keer in zijn eerste negen duels, waaronder drie keer in twee Champions League-duels. In de Serie A scoorde hij twee keer in de thuiswedstrijden tegen AC Milan (4-2 winst) en Bologna (3-1 winst).



Op 8 oktober 2016 sloeg het noodlot echter toe voor Milik, toen hij de voorste kruisband van zijn linkerknie afscheurde in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Polen en Denemarken. De spitspositie van Milik bij Napoli werd de afgelopen maanden overgenomen door Dries Mertens. De kleine maar behendige Belg scoorde tien keer in de laatste zeven competitiewedstrijden.



Napoli-trainer Maurizio Sarri zal Milik dan voorlopig nog niet in de basis laten beginnen, maar heeft hem dus wel opgenomen voor het uitduel bij Napoli van zaterdagavond. Napoli neemt het binnenkort bovendien op tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.