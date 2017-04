'Moe? Ja, maar tegen PSV moeten we er weer staan'

Open voor transfer



Amsterdam,

donderdag 13 april

Een week eerder raast Klaassen over het veld in de thuiswedstrijd tegen Schalke. Net als zijn ploeggenoten, maar de blonde Hilversummer overduidelijk als de motor. Dit is het podium waarop scouts uit alle hoeken van Europa echt opletten. Om Klaassen hangt altijd de vraag: hoe goed is hij, internationaal gezien, nu écht. Categorie Siem de Jong? Of toch echt een niveau daarboven? Klaassen heeft in die discussie dit seizoen een grote stap gezet. Want in de topwedstrijden stond hij er. Zijn adagium was altijd: ik ga pas weg als ik me de beste speler van de eredivisie voel. Is dat stadium nu bereikt? ,,Ik sta er deze zomer misschien wel voor open, ja. Maar ik kan niet zeggen: ik blijf of ik ga. Daar moet ik echt nog rustig en goed over nadenken.''