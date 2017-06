Moet Ronaldo voor fraude op de knieën?

Een bedrag dat overigens nog lang niet in de buurt komt van de 150 miljoen euro die de Portugese voetballer volgens Footballeaks en de Panama Papers aan imagorechten naar belastingparadijzen zou hebben laten verdwijnen. Het OM bevestigt de structuur van Ronaldo’s bedrijven die al door Footballeaks werd onthuld: hij stond zijn imagorechten af aan de bv Tollin Associates op de Britse Maagdeneilanden, waarvan hijzelf de enige bestuurder was. Dat bedrijf verkocht die rechten vervolgens aan een onderneming in Ierland, die de rechten van Ronaldo daadwerkelijk exploiteerde. Volgens het Spaanse OM ontdook Ronaldo hiermee ‘vrijwillig en bewust’ zijn fiscale plichten.



Officieel wordt Ronaldo beschuldigd van vier belastingdelicten, één per jaar. Elk jaar zou hij tussen de 1,4 en 8,5 miljoen euro niet aan belasting hebben betaald. Vanaf 120.000 euro is belastingontduiking geen overtreding maar een misdrijf waarvoor één tot vijf jaar cel per delict staat.



De officier van justitie belast met fraude en corruptie verwijst in zijn aanklacht bovendien naar het precedent van Leo Messi. De Hoge Raad bekrachtigde drie weken geleden de celstraf van 21 maanden die tegen de Argentijn was uitgesproken voor het ontduiken van 4,1 miljoen aan belasting. Een celstraf tot twee jaar hoeft een veroordeelde niet uit te zitten als hij nog geen strafblad heeft. Zijn vroegere teamgenoot Eto’o heeft een straf van 10 jaar voor twee delicten van in totaal 3,5 miljoen aan fraude tegen zich horen eisen; de uitspraak wordt dit jaar verwacht.