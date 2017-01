Mogelijk eerste 'all-American final' in Grand Slam sinds 2009

In de halve finale treft ze landgenote Coco Vandeweghe, die na haar zege op titelverdedigster Angelique Kerber vannacht te sterk was voor de Spaanse Garbiñe Muguruza (6-4, 6-0).



Het is de eerste keer in veertien jaar dat de 36-jarige Venus Williams in de halve finales staat. Ze werd daarmee de oudste vrouw in het professionele tennistijdperk bij de laatste vier in Melbourne. Met twee Amerikaansen in de ene halve finale - Venus en Coco spelen tegen elkaar - en Serena in de andere helft van het schema is de kans op de eerste all-American final in een Grand Slam-toernooi sinds 2009 groot. Toen stonden de zusjes Williams tegenover elkaar op Wimbledon.