Monfils naar laatste vier na simpele zege op Pouille

Hij speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen titelverdediger Novak Djokovic uit Servië en de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.



Monfils had in de eerste set aan een break in de zevende game (4-3) genoeg. Ook in de tweede set leverde Pouille in de zevende game zijn opslag in (4-3). Daarna moesten beide spelers in de regen even pauzeren wegens het sluiten van het dak. De korte onderbreking verstoorde de concentratie en het ritme van Monfils niet. Met een tweede break schreef hij ook de tweede set op zijn naam. Daarna speelde Monfils een gewonnen wedstrijd.



Pouille maakte zondag in New York grote indruk door in een thriller de als vierde geplaatste Spanjaard Rafael Nadal in vijf sets te verslaan. De scherpte en de frisheid die hij in die marathonpartij toonde, miste hij tegen Monfils. Pouille strandde vorig jaar tijdens zijn debuut op het US Open al in de eerste ronde.